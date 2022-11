Um jovem de 20 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi preso na manhã desta terça-feira (29) no bairro Três Poços, em Pinheiral. Ele estava em um Corsa que foi abordado pela Polícia Militar na Rua 1.

O rapaz estava com a namorada no momento da abordagem e, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime, que foi confirmado na delegacia de polícia. A namorada do rapaz foi ouvida e liberada.