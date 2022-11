Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia revoltou bolsonaristas ao publicar um vídeo, na segunda-feira (28), rebatendo as acusações por estar em um resort de luxo em Pernambuco, no Nordestem, enquanto manifestantes se concentram em frente a quartéis desde o resultado final da eleição presidencial, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Caluniadores e canalhas se reúnem, um outro canalha dizendo ‘Malafaia manda o povo ir para frente dos quartéis, diz que o país vai pegar fogo enquanto ele curte num resort de luxo’. Eu desafio alguém a provar que eu mandei alguém para porta de quartel”, disparou Malafaia, reforçando: “Não mandei ninguém ir para porta de quartéis”.

O pastor ainda ressaltou que no dia 20 de novembro publicou um vídeo dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, teriam que “responder e convencer”, senão o país iria pegar fogo. A publicação era referência ao pedido do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, sobre a anulação de mais de 270 mil urnas eletrônicas.

Malafaia também enfatizou que não apoia as manifestações em frente aos quartéis, mas sim em frente ao Congresso Nacional. “Eu não sou hipócrita, toda manifestação que eu falei pro povo participar eu estava lá”, enfatizou.

A manifestação do pastor ocorreu no mesmo dia em que um dos filhos do presidente, o senador Eduardo Bolsonaro, foi flagrado em Doha, no Catar, durante o jogo do Brasil contra a Suíça. Nas imagens que foram captadas, o filho “03” do presidente posou sorridente para fotos ao lado da mulher, Heloísa. (Imagem: Reprodução)