A motorista de um veículo Chevrolet/Celta perdeu o controle de direção e capotou por volta das 10 horas, desta terça-feira, dia 29, no km 274, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e apurou que a condutora teve lesões leves na colisão com um caminhão que vinha logo atrás. A vítima foi socorrida com ferimentos para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O motorista do caminhão nada sofreu.