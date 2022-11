Volta Redonda tem saldo positivo na geração de empregos em outubro

Dados do Caged apontam 539 contratações no período. Mais de 800 vagas estão em aberto na cidade e a expectativa é de crescimento com condomínio industrial

Pelo sexto mês consecutivo, Volta Redonda registrou saldo positivo na geração de empregos. Os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostram que o município teve 2.754 admissões contra 2.215 desligamentos em outubro: saldo de 539 novas contratações – número 131% maior que o registrado em setembro (233).

A Indústria foi o setor com o maior saldo positivo, contabilizando 310 novas vagas criadas (651 admitidos contra 341 desligamentos), seguida do Comércio, com 125 novos postos de trabalhos gerados – 810 admissões e 685 demissões. Em terceiro ficou o setor de Serviços (saldo de 75), e em quarto, a área de Construção (30). A Agropecuária foi a única com saldo negativo (-1).

Mais empregos

O crescimento na geração de empregos mostra que Volta Redonda segue colhendo resultados de ações do poder público junto à iniciativa privada para a criação de novas oportunidades. A mais recente é a parceria entre a prefeitura, por meio da secretaria de Ação Comunitária (Smac), e a CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura) para selecionar candidatos para mais de 500 vagas de emprego. As entrevistas estão sendo realizadas em 18 unidades de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) até o próximo dia 9 de dezembro.

A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) também está com inscrições abertas para mais de 300 vagas na área de siderurgia, para cargos na operação da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. E 120 dessas vagas são afirmativas para mulheres, além de a empresa incentivar a inscrição de pessoas com deficiência (PCDs).

E mais empregos devem ser gerados na cidade nos próximos meses. Já estão em andamento as obras de terraplanagem do condomínio industrial à margem da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma. Um local com 50 mil metros quadrados e que deve hospedar cerca de 15 empresas. Isso vai permitir a expansão daquelas que já estão em Volta Redonda, gerando mais empregos e renda.

“Também demos um grande passo para que Volta Redonda esteja na vanguarda da geração de empregos no setor de inovação e tecnologia, com a inauguração do ‘Vírgula, Hub de Inovação VR’, em parceria com diversas entidades e apoio principal da Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). É um processo de reconstrução que estamos avançando a cada dia para tornar Volta Redonda cada vez melhor”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

