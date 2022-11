Amigos do motoboy Matheus Barbosa da Silva, de 22 anos, morador do bairro Siderlândia, em Volta Redonda, estão promovendo nas redes sociais a campanha ‘Rifa Solidária’, a fim de ajudar o rapaz com medicamentos e tratamento, após ele ter sofrido um acidente no último dia 20, no bairro Ponte Alta.

De acordo com a mãe, Aline Barbosa, Matheus caiu da moto e sofreu lesões na coluna. Ele foi levado ao Hospital São João Batista, onde ficou internado até o último sábado (26) e já recebeu alta. Porém, segundo Aline, o filho está de cama e não consegue andar. “Tenho fé em Deus que ele conseguirá sair dessa. Sinto que ele está melhorando, mas contamos com a ajuda de todos”, disse.

A rifa – O sorteio irá premiar uma picanha completa e um refrigerante de 2 litros ao vencedor. São 100 números e cada número custa R$ 10. Segundo os organizadores, o sorteio só será realizado quando todos os números forem vendidos. Para participar, basta enviar um PIX com o valor ao telefone 24 99945-8605, com o nome de Aliny Miranda Gonçalves. Em seguida, o participante deve enviar o comprovante ao mesmo telefone e escolher o número.

A pessoa pode ajudar também enviando um PIX ao CPF da mãe de Matheus de qualquer valor: 056.042.287-37