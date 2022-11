Local vai abrigar agentes da Ordem Pública, Guarda Municipal e Polícia Militar para reforçar a segurança dos bairros Retiro e Aterrado

As obras de reforma e adequação do imóvel que abrigará a Base Integrada de Segurança Pública em Volta Redonda, localizada em frente à Subprefeitura do Retiro, estão a todo vapor. O local servirá de reforço à segurança dos bairros Retiro e Aterrado.

O posto contará com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal (GMVR) e da Polícia Militar (PM), sendo que estes últimos estarão trabalhando dentro do regime do Proeis (Programa Estadual de Integração de Segurança) – que permite a contratação de PMs nos dias de folga, para aumentar a proteção em áreas previamente estudadas e programadas.

“Na Base Integrada os agentes terão acesso às imagens das câmeras de monitoramento dos dois bairros, que irão auxiliar na garantia de mais segurança aos comerciantes e às populações do Retiro e do Aterrado”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

