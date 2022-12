Um veículo Chevrolet Corsa foi atingido por vários tiros no início da noite desta quarta-feira, dia 30, na esquina da Rua Belém com a Rua Recife, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os tiros atingiram o vidro dianteiro e o capô do veículo. O dono do carro não havia sido encontrado e nem havia informações a seu respeito. A Polícia Militar foi acionada e estava no local, aguardando a perícia. Foto: Divulgação