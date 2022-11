Chuvas provocam estragos na região

As chuvas que atingiram a região no final da tarde de terça-feira provocou alagamento de casas e alguns comércios de bairros localizados na divisa de Volta Redonda com a cidade de Barra do Piraí.

Durante o temporal, o Ribeirão do Inferno, que faz a divisa entre as duas cidades, transbordou e inundou ruas dos bairros Dom Bosco e São Sebastião, em Volta Redonda, e do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Em Barra Mansa, o temporal fez descer uma grande quantidade de lama de um terreno na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do antigo Forte High Dance, no Ano Bom. Dois carros ficaram atolados, mas foram retirados ainda à noite. Também houve alagamentos no distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa.

Uma árvore caiu sobre um cabo de energia elétrica em Penedo e interditou a Avenida das Mangueiras, pouco acima da praça Finlândia. O local ficou isolado e o trânsito, interditado por cerca de três horas. Foto: redes sociais