Licitação do transporte de Resende é adiada

A licitação do transporte coletivo de Resende, que estava marcada para o início da tarde esta quarta-feira (30), foi adiada. A abertura de envelopes estava prevista para as 13h30min.

De acordo com a prefeitura, a suspensão se deve “à necessidade adequação técnica no edital relacionada à idade média da frota”, sem entrar em mais detalhes. Segundo o governo municipal, não há data prevista para a realização do processo.

A licitação é para definir uma nova empresa que ficará responsável pelas linhas urbanas, distritais e rurais do município. No entanto, o processo vem sofrendo uma série de revezes. O procedimento chegou a ser programado para 1º de julho de 2020, mas foi suspenso pelo TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro).

Atualmente, quem opera as linhas é a Viação São Miguel, cujo contrato expirou em 2020, não sendo renovado pelo governo municipal. A empresa, no entanto, continua a operação sustentada por uma liminar da Justiça. (Foto: Divulgação / Arquivo)