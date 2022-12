Mulher á autuada após jogar pedras em viatura da Polícia Militar

Uma mulher, de 30 anos, foi autuada nesta terça-feira, dia 29, por dano ao patrimônio público após jogar pedras nas viaturas da equipe do 38° Batalhão de Polícia Militar (BPM), no bairro Santa Terezinha em Barra do Piraí.

A suspeita estava, segundo os agentes, ajudando na fuga de um suspeito de tráfico de drogas. Foi feio um cerco, mas o suspeito correu em direção a populares que estavam na rua. Moradores entraram na frente das viaturas impedindo a prisão dos suspeitos.

Durante a fuga, o suspeito abandonou o material entorpecente no terreno, sendo apreendidas 20 buchas de maconha, 16 pedras de crack e 14 cápsulas de cocaína. Uma mulher foi identificada ao jogar pedra na viatura e conduzida à 108ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuada por dano ao patrimônio público.

Ela foi ouvida e liberada para responder em liberdade.