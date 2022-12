Musical de Natal Sider Shopping

As músicas tradicionais de final de ano fazem parte do repertório do Musical de Natal do Sider Shopping. A partir do dia 1º de dezembro, quem for realizar suas compras de Natal vai ser agraciado com belas canções natalinas em apresentações culturais gratuitas.

Para abrir o evento, no dia 01 de dezembro, o projeto CDL Encanta, faz sua primeira apresentação pelos corredores às 17 horas. As outras apresentações acontecem nos dias 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de dezembro, também as 17 horas, e nos dias 03, 10 e 17 de dezembro às 12 horas.

Outro projeto que promete despertar memórias afetivas dos moradores da região é a Fanfarra da ETPC, que vai se apresentar no dia 08/12, às 18h, na entrada do Sider Shopping.

Já os corais, que são clássicos dessa época natalina, se apresentarão na Praça de Alimentação. Esse ano, o Coral do GAPC marcará presença no dia 16/12, às 19 horas e o Coral da Fundação CSN, no dia 20/12, às 19 horas.

“As músicas natalinas fazem parte da nossa lembrança e esse Musical de Natal tem como objetivo trazer à tona esse sentimento. Esse ano, buscamos parceiros de projetos variados para agradar a todos os públicos e com certeza vai ser muito emocionante”, garantiu a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo.