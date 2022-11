Cidade registrou volume de 92mm de chuva em menos de 24h

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Defesa Civil e da secretaria de Infraestrutura (SMI), vem atuando desde as primeiras horas desta quarta-feira (30) para limpar e desobstruir vias atingidas pelas fortes chuvas registradas na noite dessa terça-feira (29). O município registrou duas pancadas de fortes chuvas: a primeira com 70mm de volume, e a segunda com 22 mm – total acumulado de 92mm em menos de 24h. Foram contabilizadas 12 ocorrências até o momento. O Rio Paraíba do Sul está 30 cm acima no nível normal.

O trabalho da SMI envolve limpeza das vias e outros espaços públicos, e as equipes também estão desinfetando algumas casas. Os bairros Dom Bosco e São Sebastião registraram alagamentos por conta dos temporais, o que foi intensificado com a subida do nível do Ribeirão do Inferno, que corta a região e inundou alguns locais. Por conta da sujeira e da lama, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Dom Bosco precisou ser fechada pela manhã para a limpeza do local.

No bairro Mariana Torres um barranco caiu por volta de meia-noite, mas às 3h o acesso ao bairro já havia sido desobstruído pelas equipes da prefeitura.

Adoção de atos seguros durante período de chuvas

A Defesa Civil orienta toda a população de Volta Redonda sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas. Alguns deles são: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

“Nunca procure abrigo debaixo de árvores. Observe qualquer alteração estrutural em sua residência. E lembre-se: precisando sair da sua residência por qualquer cenário de ameaça, desligue o gás de cozinha, a rede elétrica, pegue documentos, remédios e busque um local seguro. Acione a Defesa Civil, através do telefone 199”, orientou Rubens Siqueira. Secom/PMVR