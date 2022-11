Encontro na cidade do Rio de Janeiro apresentou investimentos previstos e explicou regras para cadastramento com vistas em novas parcerias

A secretária Municipal de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira, representou a prefeitura no evento de apresentação de resultados e perspectivas para o desenvolvimento da infraestrutura estadual em parceria com municípios. O encontro, nesta terça-feira, dia 29, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Centro da capital fluminense, confirmou investimentos previstos e capacitou os representantes dos municípios na busca de mais recursos.

“Tivemos a confirmação da parceria do Governo do Estado na construção do Museu da Ciência e Tecnologia em Volta Redonda. E ainda aprendemos como fazer o cadastro para trazer mais investimentos para o município e como aderir ao programa de ‘Restauro e Requalificação de Infraestrutura Turística’”, explicou Poliana Moreira, que estava com a subsecretária da SMI, Andréia Santos, e da assessora da secretaria, Jaqueline Policarpo.

A parceria com o Estado, entre 2021 e 2022, já rende frutos à população de Volta Redonda. O asfalto chegou a diversos pontos da cidade como na Via Sérgio Braga, Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, bairros São Luiz, Pinto da Serra e Candelária, além da Rodovia dos Metalúrgicos.

Na área de Esporte e Lazer, recursos estaduais permitiram a reforma das praças José de Assis Medeiros (Praça do Gato) e Jardim Guarda Mor, na Água Limpa, e Giuliano Abbiati, na Vila Rica/Três Poços; a revitalização do campo de futebol Oscar José da Silva e do vestiário, no São Sebastião; reformas do Complexo Esportivo Jornalista Oscar Cardoso, no Aero Clube e do Ginásio Poliesportivo General Euclydes Figueiredo, na Ilha São João.

Na Saúde, o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), Hospital do Retiro, será completamente reformado e receberá novos equipamentos, assim como o Hospital São João Batista. A UPA 24 horas no Santo Agostinho também recebe obras de reforma e ampliação. A construção do Hospital da Criança também foi iniciada com apoio do Estado.

“O governador Cláudio Castro tem sido um parceiro fundamental na reconstrução de Volta Redonda. E está nos ajudando a fazer muito mais pela cidade. A parceria entre Estado e prefeitura corresponde a um investimento de mais de R$ 300 milhões. Algumas das melhorias já estão em andamento e outras ainda estão por vir”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Volta Redonda vai ganhar Museu da Ciência e da Tecnologia

Também por parceria com o Governo do Estado, Volta Redonda vai construir o Museu da Ciência e Tecnologia na cidade, que ficará na Rua 154, no bairro Laranjal. O investimento ultrapassa os R$ 16 milhões e a previsão é gerar 119 empregos diretos durante a obra.

Pelo projeto, o museu será um planetário nos moldes do que existe na Gávea, no Rio de Janeiro. O local vai contar com diversos equipamentos para auxiliar na educação de forma lúdica, principalmente sobre estudos em disciplinas de exatas, como Matemática e Física. Fotos de divulgação – Secom/PMVR