Sicomércio-VR divulga horário do comércio para dezembro

​O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) divulgou o horário estendido no mês de dezembro para atender os consumidores para as compras de fim de ano. Na primeira semana do mês, o comércio pode funcionar em horário sugerido abrindo de 8h30min até 19 horas. Nas semanas seguintes, pode estender até 22 horas, sendo que, aos sábados, será até 18 horas, e aos domingos, de 8h30min as 18 horas. Nos dias 24 e 31, o comércio pode abrir até 18h30min. Shoppings e supermercados têm horário diferenciado. Lembrando que o funcionamento fica a critério de cada empresa, respeitando as regras da Convenção Coletiva de Trabalho, disponível no site sicomerciovr.com.br.

​“Já é tradição, o comércio abrir com horário ampliado, em dezembro. Os consumidores já esperam por essa flexibilização, porque muitos que não trabalham no comércio, saem só depois das 18 horas e precisam fazer as compras depois desse horário. Para os lojistas, também é uma oportunidade de vender mais, atendendo um número maior de clientes. Com o fim das medidas restritivas e um fortalecimento da economia, acreditamos que, neste ano, a procura por presentes em lojas físicas vai ser bem maior do que em 2020”, afirmou o presidente do Sicomércio-VR, Levi Freitas.

​A expectativa para este é de um aumento nas vendas em torno de 20% em relação a 2021, com um tíquete médio de gastro por presente em torno de R$ 80,00 a R$ 200,00, levando em conta ainda, que, em 2022, o consumidor, segundo pesquisas, o consumidor também está ainda mais otimista , retornando, inclusive com as confraternizações entre amigos, além das comemorações com a família reunida presencialmente. “Será um Natal como o de 2019, antes da pandemia, quando as pessoas tinham prazer em estar juntas, celebrar, então, não é só presente que movimenta o comércio, mas outros setores também como de supermercados, açougues, serviços, festas e de gastronomia de uma forma geral. Estamos bem otimistas também neste ano”, acrescentou.

​Só este ano, para atender à demanda de fim de ano, a estimativa do sindicato é de 2 mil novos empregos temporários. Volta Redonda tem atualmente 10 mil estabelecimentos comerciais, gerando diretamente, mais de 40 mil postos de trabalho. A cidade tem um Produto Interno Bruto acima de R$ 10 bilhões de reais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Fica convencionado que o comércio varejista, supermercado e shoppings poderão funcionar no mês de dezembro nos seguintes horários, esses horários são a títulos de sugestões:

COMÉRCIO LOJISTA

1ª semana dia 01 a 02 ……………. 8h30min as 19h

2ª semana dia 05 a 09……. ……… 8h30min as 20h

3ª semana dia 12 a 16…………….. 8h30min as 22h

4ª semana dia 19 a 23…………….. 8h30min as 22h

Sábados 03, 10 e 17…………………8h30min as 18h

Domingos 04,11e18 ………………….10h as 16h

Dia 24 e 31………………………………8h30 as 18h30min

SUPERMERCADOS

Domingos 04, 11 e 18 …………… 8h às 20h

Dias 24 e 31………………………………8h às 20h

*Nos demais dias de funcionamento dos supermercados, o horário será aquele fixado nos dias normais, referido na Convenção Coletiva de Trabalho em vigência.

SIDER SHOPPING

De segunda a sábado (01 a 10)….. 09 h as 21h

De segunda a sábado (12 a 23)….. 09 h as 22h

Domingos 04………………………………11h as 20h

Domingos 11 e 18…………………..…..10h as 22h

Dias 24 e 31………………………………..10h às 18h

PONTUAL SHOPPING

1ª semana de 01 a 03 ………………. 09h as 22h

2ª semana de 05 a 10 ………………. 09h as 22h

3ª semana de 12 a 17 ………………..09h as 22h

4ª semana dia 19 a 23………………..09h as 22h

Domingos 04, 11 2 18………………. 10h as 22h

Dias 24 e 31…………………………….. 09h as 18h

SHOPPING PARK SUL

1ª semana de 01 a 03 ………………. 10h as 22h

2ª semana de 05 a 10 ……………….. 10h as 22h

3ª semana de 12 a 17 ……………….. 10h as 22h

4ª semana dia 19 a 22 … …………….10h as 22h

4ª Semana, dia 23……………….….10h as 23h

Domingos 04, 11 e 18………………… 12h as 22h

Dia 24 e 31 ……………………………… 10h as18h

* Nos demais dias de funcionamento, o comércio vai funcionar em horário normal, conforme Convenção Coletiva de Trabalho em vigência.