Uma carreta carregada com tubos metálicos tombou na manhã desta quarta-feira, por volta das 9 horas, no km 235, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

A rodovia no sentido Rio de Janeiro está totalmente interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já se deslocou para o local.