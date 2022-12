Carreta derrapa e da um “L” na Rodovia do Contorno

Uma carreta derrapou, bateu numa defensa metálica e deu um “L”, na tarde desta quinta-feira, dia 1º, bloqueando a Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

O fato ocorreu no km 8, ponto apontado como crítico pela prefeitura de Volta Redonda, que recentemente entrou com uma ação judicial para que o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), órgão do governo federal, realize reparos emergenciais na estrada. Até o momento desta publicação, a carreta não havia sido removida, gerando retenções nos dois sentidos da rodovia.

A carreta – do tipo cegonha – seguia em direção à Via Dutra quando o motorista perdeu a direção ao passar no local onde uma lama se forma devido à deterioração do asfalto. O ponto crítico, que fica próximo a um pasto onde são criados bois da raça nelore (para que o leitor possa se situar) vem registrando acidentes. Num deles, recentemente, uma mulher morreu quando o carro em que estava rodou no mesmo local e se chocou de frente com uma carreta.

Na ação judicial, a Procuradoria Geral do Município (PGM) de Volta Redonda solicitou uma audiência especial com o Dnit para a realização de manutenções emergenciais na rodovia. O pedido se baseia em um laudo técnico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que aponta diversos defeitos estruturais que podem provocar novos acidentes, além de condições precárias de manutenção e sinalização, principalmente no período de chuvas. (Foto de leitor)