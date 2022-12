Inscrições para 32ª ‘Salão de Humor’ de Volta Redonda vão até domingo

Artistas gráficos podem se inscrever gratuitamente até o dia 4 de dezembro pelo site cultura.voltaredonda.rj.gov.br

Artistas de todo o país têm até o próximo dia 4 de dezembro (domingo) para se inscreverem para a 32ª edição do “Salão de Humor de Volta Redonda”. Realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), o evento é um dos mais importantes do calendário cultural do município e respeitado em todo Brasil.

A participação é gratuita e os interessados podem se inscrever pelo site cultura.voltaredonda.rj.gov.br. O edital do concurso também está disponível no endereço eletrônico para consulta.

O “Salão de Humor” é um concurso nacional e tem por objetivo incentivar, divulgar e promover o talento de artistas gráficos brasileiros, através da premiação de trabalhos nas seguintes modalidades: Cartum, Charge, História em Quadrinhos (HQ), Caricatura, além da premiação para a categoria ‘O Melhor de Volta Redonda’.

A exposição com os premiados e selecionados do “Salão de Humor” acontecerá na segunda quinzena de dezembro, na Sala Cultural Alexandre Geraidine, no segundo andar da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.