Papai Noel chega à Vila Nova e atrai dezenas de famílias

Evento contou com apoio da Prefeitura, Fundação Cultura Barra Mansa e entidades

A magia do Natal já envolve moradores de Barra Mansa. Nesta quinta-feira, 1º/12, várias crianças e seus familiares puderam prestigiar o clima natalino com a visita do Papai Noel ao bairro Vila Nova. A apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade deixou o encontro ainda mais encantador. A atividade faz parte da programação de fim de ano planejada pela prefeitura, em parceria com a Fundação Cultura (FCBM), Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista).

O morador Roberto Drummond esteve presente na visita do ‘bom velhinho’ e disse que o momento foi ‘inesquecível’. “O Papai Noel passando por nosso bairro é uma iniciativa ímpar dos envolvidos. Foi gratificante ver a alegria das nossas crianças hoje”.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, reiterou o significado destes eventos às crianças e aos moradores. “Abrimos o Natal em grande estilo. Realizar atividades nos bairros faz parte de nossa política cultural de descentralização. Dessa forma, contribuímos com o comércio local e chegamos onde o povo está. Fizemos uma festa bonita e é só o começo. Ainda vem muita coisa legal por aí”, adiantou Bravo.

A vereadora Cristina Magno, que é moradora do bairro, disse que foi uma alegria sem tamanho ver a presença de tantas crianças e famílias. “Só tenho a agradecer todo o apoio e parceria da Prefeitura, da Fundação Cultura e de todo o comércio. É muito reconfortante poder ver a alegria das crianças que participaram, na qual podemos ver o brilho nos olhos até dos adultos presentes no local”, disse a vereadora, ressaltando o complicado período de pandemia de Covid-19 que impediu várias ações especiais no município:

“É muito bom poder estar realizando este evento mais uma vez, pois passamos por dois anos muito difíceis. É uma gratidão sem tamanho e uma sensação mágica poder iniciar o clima natalino em Barra Mansa”, concluiu Cristina. Foto: Felipe Vieira