Cerimônia de entrega será às 10h; Centro de Atendimento ao Turista Abel Loura da Fonseca (CAT) foi construído para fornecer informações sobre os atrativos turísticos da região

Neste sábado, dia 3, a Prefeitura de Resende entrega as obras de construção do Centro de Atendimento ao Turista Abel Loura da Fonseca (CAT) da Serrinha do Alambari. A cerimônia de entrega será às 10h e contará com as presenças de autoridades municipais.

O CAT fica localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha do Alambari, na Estrada dos Artesãos. A administração municipal também entregará o Salão Comunitário Brasilina Pereira dos Santos, que fica dentro do CAT. O espaço foi construído para fornecer informações sobre os atrativos turísticos da região, sediar atividades culturais da Casa do Artesão da Serrinha e ser um posto de fiscalização da AMAR (Agência do Meio Ambiente de Resende).

No cronograma das obras de construção o espaço recebeu diversas intervenções como colocação de piso de granitina, instalações de portas, janelas e louças, paisagismo, gradil do muro, entre outros detalhes.

O novo CAT possui uma sala de recepção, uma sala de atividades culturais, uma lojinha, uma sala administrativa, área com copa e cozinha, depósito para materiais de limpeza e dois banheiros masculino e feminino com acessibilidade.

-A construção do CAT Serrinha foi muito aguardada pela gestão e também pelos moradores. Pois além de ser um espaço para atividades culturais, o CAT será fundamental para enriquecer o turismo e desenvolver a economia da região e do município. A Serrinha do Alambari é um dos pontos turísticos do município e possui diversos locais com belezas naturais, muito procurados pelos turistas e até pelos moradores de Resende que buscam um lugar calmo aos finais de semana – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.