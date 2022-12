A moto XRE placa LQC-4021 (vermelha) de propriedade de um jovem, de 18 anos, foi furtada na quarta-feira, por volta das 9 horas, na Rua São Jorge, 197, no bairro Chacrinha em Valença (RJ).

A vítima informou que o suspeito entrou em contato pedindo a quantia de R$ 500 para devolver o veículo, feito através do aplicativo PIX. O suspeito forneceu ainda seu CPF e nome para a devida transferência do dinheiro.

A moto seria devolvida no Posto ALE, próximo a residência da vítima. Familiares da vítima tiveram acesso às filmagens e reconheceram o veículo e o suspeito que estava ao lado da moto no momento do furto. Os policiais militares foram informados de que um vizinho tinha sido visto na noite anterior andando nesse veículo.

Os agentes foram até o local, na Rua Marcos Esteves, no bairro Canteiro e fizeram contato com o irmão do suspeito. Ele que informou que quando guardava o seu carro escutou o irmão sair com uma moto barulhenta. Informou ainda que seu irmão poderia ser encontrado na casa da namorada na Avenida Arnaldo Nunes. Na casa da namorada, a jovem disse que o rapaz tinha ido para a casa dele em Vassouras (RJ).

Os agentes foram acompanhados da namorada e do irmão do suspeito para o local informado em Vassouras, onde a moto foi recuperada. O suspeito não se encontrava na casa. Um jovem foi visto no alto de uma mata que fica atrás da residência do suspeito e ao avistar os policiais empreendeu fuga.

Ele foi alcançado e contou aos agentes que o suspeito havia feito um convite para ele participar do furto da moto e que tinha aceitado. Diante do exposto, as partes foram conduzidas a 91ª Delegacia de Polícia, onde foram apresentadas. A moto foi recuperada.