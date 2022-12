Barra Mansa: corpo de homem é encontrado em sítio

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde de quinta-feira (1) dentro de um sítio em Barra Mansa. A propriedade fica no km 4 da Estrada Bananal e a suspeita é de que o homem tenha caído de um barranco. A polícia investiga.

Policiais militares que estiveram no local fizeram contato com outro homem, de 31 anos, que disse ter testemunhado o ocorrido. Ele contou que o homem entrou no sítio correndo, dizendo frases desconexas, afirmando que estava sendo perseguido. Em seguida, caiu de um barranco.

O Samu e o Corpo de Bombeiros estiveram na propriedade para retirarem o corpo da vitima, que estava em um local de difícil acesso. O homem não portava documentos e, de acordo com as autoridades, era alto, branco e gordo.