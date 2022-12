CCR RioSP faz desmonte de rochas na BR-101 em Mangaratiba

A CCR RioSP realiza nesta sexta-feira, dia 02/12, e domingo, dia 04/12, o desmonte de dias rochas na rodovia BR-101 (Rio-Santos), no km 451,7, na região de Mangaratiba (RJ). Nesse local está sendo construída uma base da concessionária na rodovia. Para realizar o serviço, o tráfego da rodovia será interditado pela Polícia Rodoviária Federal, que estará no local do evento. Conforme programação, os trabalhos estão previstos para acontecer às 12h nos dois dias. Em caso de chuva ou mal tempo, a operação de desmonte das duas rochas poderá ser cancelada e remarcada para outra data.

Para realizar o serviço será utilizada a técnica de desmonte de rocha com desfragmentador. Essa tecnologia, utilizada pela primeira pela CCR RioSP na BR-101, não é classificada como explosivo. Trata de um artifício pirotécnico conforme os Relatórios Técnicos Experimentas (RETEXs) realizados pelo Centro de Avaliações do Exército (CAEx) na época de homologação do produto. Na sexta-feira, dia 02/12, será executada a desfragmentação de uma rocha maciça que tem aproximadamente 20,00m³, e no domingo, dia 04/12, a rocha que será desfragmentada tem aproximadamente 125,00m³.

Esse tecnologia pode ser utilizado em áreas de proteção ambiental ou impedidas do uso do explosivo convencional, uma vez que ela não produz gases tóxicos, geralmente nitrogênio e dióxido de carbono. Além do baixo risco de ultra lançamento e da baixa vibração do solo e sobrepressão atmosférica em comparação ao explosivos.