Parlamentar esteve na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, e na RJ 153, que liga o município a Santa Isabel

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) percorreu duas rodovias que cortam o Sul Fluminense, junto com o diretor de Projetos do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro), Cledson Bittencourt, para buscar melhorias, trazendo mais segurança para os motoristas. Na manhã dessa quinta-feira, dia 30, eles estiveram na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, e na RJ 153, que liga o município a Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença.

O vereador de Volta Redonda, Raone Ferreira (PSB), e o chefe de Gabinete do deputado, o ex-vice-prefeito do município Carlos Roberto Paiva, também acompanharam a ação.

O grande número de acidentes registrados na Rodovia do Contorno é uma preocupação do deputado, que já fez Indicação Legislativa na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) solicitando ao DER a roçada das margens, melhoria na iluminação e a reparação na pavimentação da via.

“Iniciei ações em busca de mais segurança para os motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno quando estive pela primeira vez na Alerj, entre dezembro de 2021 e março deste ano, quando fiquei por 100 dias como deputado estadual”, ressaltou Jari, lembrando que nesta semana houve mais um acidente grave no local.

O deputado também retornou à RJ 153, onde esteve no início de 2022. “Eu e o representante do DER constatamos que o problema se agravou. Onde havia um buraco, há uma cratera, já com uma pista interditada e com risco de interromper a rodovia”, disse Jari.

O diretor do DER afirmou que a vistoria na Rodovia do Contorno vai guiar um estudo do local para que ações definitivas sejam feitas. Já na RJ 153, ele reforçou que fará um projeto para resolver o problema e trazer outras melhorias para a rodovia.

Ações pela Educação

No início da semana, o deputado Jari esteve no Colégio Estadual Pedro Raymundo de Magalhães e na Escola Municipal Helena Maria Estefânia, que dividem a mesma estrutura física, em Volta Redonda. A instalação de ar-condicionado nas salas, a implantação de uma horta comunitária e a reconstrução de parte do muro para garantir mais segurança foram as principais reivindicações da comunidade escolar.

O parlamentar se prontificou a buscar soluções junto à Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação) e à Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda.

“Ajudar a garantir Educação de qualidade para a população é uma das prioridades no meu mandato. Nessa semana, fiquei estarrecido quando, durante o último jogo do Brasil, na segunda-feira, dia 28, o governo federal bloqueou R$ 1,68 bilhão da Educação e R$224 milhões das universidades e institutos federais. Isto não pode ocorrer”, afirmou Jari.

O deputado também falou à imprensa sobre a utilização do antigo Escritório Central da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, para instalação de uma universidade. “Projetos voltados para a educação sempre terão o meu apoio, mas acredito que, antes de tudo, é necessário um estudo técnico para avaliar as condições do edifício”, ponderou.

DEPUTADO NA SUA CIDADE – Na manhã desta sexta-feira, o projeto chega ao bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. Na segunda, dia 05, Jari conversa com moradores de Barra Mansa, na Praça da Matriz; e estará na região da Califórnia, em Barra do Piraí, dia 12.