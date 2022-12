Morador do Belmonte é preso por receptação no Retiro, em VR

Um jovem de 19 anos foi preso depois de ser flagrado conduzindo uma moto Honda vermelha sem placa em Volta Redonda. O veículo está com os números do chassi e motor raspados. Ele é morador do Belmonte.

O fato ocorreu na quinta-feira (1º), no Retiro. Ele vai responder por receptação e o veículo ficou apreendido.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Waldir Sobreira Pires, quando tiveram a atenção voltada para a moto, que transitava sem placa. Ao ser abordado, o condutor afirmou não ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A verificação apontou que os números de chassi e motor foram raspados, dando indícios de se tratar de produto de crime. (Foto: Divulgação)