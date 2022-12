Policial civil Vera Lúcia Ayres morre aos 68 anos em Volta Redonda

A policial civil Vera Lúcia Ayres, a Verinha, de 68 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (2), no Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda. Ela teve complicações após passar por uma cirurgia. Verinha deixa uma filha de 40 anos e dois netos.

Recentemente, ela completou 50 anos na Polícia Civil, onde iniciou sua carreira em 1º de setembro de 1972, na extinta secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com sede em Niterói. Na ocasião, Verinha foi homenageada por colegas de profissão.

Ainda não há informação do velório e sepultamento. (Foto: Evandro Freitas / Folha do Aço)