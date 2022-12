Avenida Beira-Rio de Barra Mansa ganha cerejeiras e manacá-da-serra

Membros da Igreja Messiânica doaram as mudas e participaram do plantio junto com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

A Avenida Presidente Getúlio Vargas (Beira-Rio), no Centro de Barra Mansa, ganhou na manhã desta sexta-feira, dia 02, 11 mudas de cerejeiras e uma de manacá-da-serra. O plantio foi realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável junto de membros da Igreja Messiânica, que doou as mudas para a ação.

O responsável pela unidade religiosa na cidade, ministro João Antônio Ribeiro da Rocha, explicou que as mudas vieram de um templo especial para os messiânicos, localizado à margem da Represa de Guarapiranga, em São Paulo. O local é conhecido como ‘Solo Sagrado’.

“Lá, podemos visualizar muitas cerejeiras e pensei que poderíamos trazê-las para embelezar nossa cidade. Através da contemplação, podemos gerar mais luz, paz e harmonia para a população. Neste mês de dezembro, época de natalício, é o presente que dedicamos a Barra Mansa”, destacou o ministro.

O coordenador do reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente, Gilson de Assis, enfatizou a preocupação do governo municipal com a arborização da cidade e o trabalho desenvolvido pela Pasta Municipal.

“Além de deixar a cidade mais bonita, ações como a que realizamos hoje ajudam no reflorestamento, no equilíbrio climático e na proteção das nascentes dos rios. Há muitos anos não se via Barra Mansa tão bem cuidada como está agora e isso só tem acontecido graças à gestão do nosso prefeito, do trabalho da equipe do Meio Ambiente e apoiadores dessa iniciativa”, ressaltou Gilson.

Ele lembrou ainda, que a Secretaria possui o ‘Disque Mudas’. Através do projeto, os moradores podem solicitar a doação de árvores e plantas nativas da Mata Atlântica. Interessados podem entrar em contato através dos telefones (24) 2106-3408 e 99923-7641, das 8h às 16h; ou pelo link https://bit.ly/3uf445k, disponibilizado no site barramansa.rj.gov.br. FOTOS: Felipe Vieira