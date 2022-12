Defesa Civil de Volta Redonda vai emitir alertas por WhatsApp

Mensagens gratuitas vão ajudar na prevenção de ocorrências graves

Moradores de Volta Redonda já podem se inscrever para receber alertas da Defesa Civil pelo WhatsApp. Já disponíveis por meio de SMS, as mensagens gratuitas serão emitidas também pelo aplicativo e têm o objetivo de desenvolver a percepção de risco pela população e, consequentemente, prevenir ocorrências graves.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, explicou que a iniciativa foi implantada nesta semana, por meio de parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a plataforma WhatsApp e a Robbu, que é uma empresa especializada em automação de comunicações.

“É importante esclarecer que essas informações são padrões e dão uma previsão, justamente por serem relacionadas a efeitos climáticos. É um trabalho preventivo que ajuda a salvar vidas”, afirmou Rubens, lembrando que o município já está em período de “Alerta de Verão”, quando há o pico de chuvas.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Brasil é o primeiro país a ter o serviço de alertas por WhatsApp. O aplicativo foi baixado por mais de 120 milhões de celulares no país, segundo dados da Meta – empresa dona do WhatsApp.

Como receber

Para receber os alertas basta fazer o cadastro pelo telefone (61) 2034-4611 (disponível pelo link https://wa.me/556120344611). Em seguida, é preciso interagir com um robô de atendimento, enviando um “Oi”, por exemplo. Durante o atendimento, é necessário informar a localização atual ou escolher outra de interesse.

Os cidadãos podem cadastrar localizações diferentes, o que permite acompanhar os alertas de diferentes lugares que a pessoa percorrer, como quando estiver viajando, por exemplo.

Outra forma de receber as mensagens de diversos lugares é compartilhando a localização. Em seguida, basta digitar o CEP e clicar em enviar, ou apenas digitar o nome do município e enviar. Quem já consta na base de dados da Defesa Civil por SMS receberá um convite para o cadastro pelo aplicativo.

“Além das mensagens, a Defesa Civil está de prontidão para esclarecer qualquer dúvida dos cidadãos pelo telefone 3339-2065”, acrescentou Rubens.

A prefeitura também disponibiliza a Central de Atendimento Único (CAU), que funciona 24h por dia e atende solicitações relacionadas à Defesa Civil pelo número 199.

Adoção de atos seguros durante período de chuvas

A Defesa Civil orienta toda a população de Volta Redonda sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas. Alguns deles são: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

“Nunca procure abrigo debaixo de árvores. Observe qualquer alteração estrutural em sua residência. E lembre-se: precisando sair da sua residência por qualquer cenário de ameaça, desligue o gás de cozinha, a rede elétrica, pegue documentos, remédios e busque um local seguro. Acione a Defesa Civil, através do telefone 199”, orientou Rubens Siqueira. Foto de Cris Oliveira- Secom/PMVR