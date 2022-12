Jovem é preso por ameaça a ex-mulher em Barra do Piraí

Jovem é preso por ameaça ex-mulher em Barra do Piraí

Um jovem, de 24 anos, foi preso na manhã deste sábado por ter ameaçado a sua ex-mulher, por descumprimento da medida protetiva, no bairro Cantão em Barra do Piraí. A prisão foi feita pelos policiais civis do NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) de Barra do Piraí.

Contra ele havia uma ordem judicial de restrição, o proibindo de se aproximar da vítima. Segundo a polícia, além da desobediência, ele usou uma faca para ameaçar a mulher.

A ex-mulher do acusado foi até a delegacia e fez o registro da violência e das ameaças. Os agentes saíram e conseguiram prender o suspeito em flagrante.

O jovem já tem antecedente por violência doméstica, ameaça e furto. Ele está sendo transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda. O NIAM da delegacia de Barra do Piraí foi inaugurado recentemente. (Foto: Polícia Civil)