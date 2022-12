Ação ocorreu no bairro Retiro, após agentes perceberam que o veículo transitava na via sem placa

Um homem de 19 anos e morador do bairro Belmonte, em Volta Redonda, foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia) por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), após ter sido flagrado conduzindo uma moto Honda vermelha sem placa, e que está com os números do chassi e motor raspados. O fato ocorreu nessa quinta-feira (1/12), no bairro Retiro. O homem foi preso por receptação e o veículo permaneceu na DP.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Waldir Sobreira Pires, no Retiro, quando tiveram a atenção voltada para a moto, que transitava pela via sem placa. Ao ser abordado, o condutor afirmou não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma fiscalização no veículo revelou que os números de chassi e motor estavam raspados, dando indícios de se tratar de produto de crime.

“O nosso foco são as motos sem placa, condutor sem capacete e descarga aberta, para trazer à população de Volta Redonda mais tranquilidade e segurança. Os sargentos Pires e Renato e os agentes Renato e Leandro estão de parabéns pela agilidade e eficiência da ação, que permitiram retirar das ruas mais um veículo que pode estar envolvido em crimes”, ressaltou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

