PRF recupera carro com apropriação indébita em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram na noite de sexta-feira, dia 2, por volta das 22h40min, um Toyota/Cross XRV HYBRID, com placas de Belo Horizonte (MG), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Os agentes constataram de que o veículo pertencia a uma empresa locadora de veículos, de Minas Gerais. No veículo havia dois ocupantes, o condutor e o carona. Durante consulta aos sistemas foi verificado haver um registro de apropriação indébita para o automóvel.

Durante fiscalização, o condutor alegou que trabalha para uma empresa de construção, que era a responsável pela locação do veículo, não tendo ciência sobre o referido registro.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Piraí, para os procedimentos necessários.