Angra: suspeito morre em confronto com a PM

Um homem morreu durante um confronto com policiais militares no fim da madrugada desta segunda-feira (5) no Morro da Glória ll, na região central de Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento quando foram atacados a tiros. Após o confronto acabar, os policiais fizeram varredura encontraram o suspeito no chão. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu.