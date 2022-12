Artesãs de Barra Mansa fazem feira de Natal

Teve início nesta segunda-feira (5), em Barra Mansa, a Feira de Artesanato Edição Especial de Natal. As vendas estão sendo realizadas na Rua Monsenhor Costa, ao lado da praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, e vai até o próximo dia 24, véspera do Natal, de 9 às 19h.

De acordo com a gerente de Turismo da prefeitura de Barra Mansa, Bhella Santos, a feira tem como objetivo aumentar as vendas dos artesãos neste período. “O artesanato como um fator econômico é um salva-vidas social. Dessa forma, a produção do trabalho manual acaba por se mostrar como uma alternativa a muitas famílias e complementando a renda no final do mês”, afirmou.

Atualmente há cerca de 700 artesãos cadastrados na cidade, sendo que mais da metade conta com a Carteira Nacional do Artesão. A feira reúne cerca de 100 artesãos em revezamento para comercialização de artigos natalinos, enfeites para casa, bonecos, doces e biscoitos gourmet, entre outros itens de artesanato.

Uma das participantes é Paula Almeida, que comercializa os suspiros que ela mesma produz. “Estamos bem confiantes e com ótimas expectativas para a feira. Acreditamos que a movimentação vai ser boa e, se Deus quiser, este ano vai ser bem melhor do que no ano passado”, comentou.

Outra vendedora presente é Benedita Maria Reis, que vende itens de costura criativa, incluindo peças de Natal, caminhos de mesa, panos de prato e toalhas.

“Já participei nos anos anteriores e sempre consegui superar minhas expectativas. Este ano vai ser melhor ainda”, aposta Benedita.

Bhella Santos informou ainda sobre uma novidade da edição da feira em 2022. “Todos os dias, além de presencial, a feira vai acontecer no modo virtual, com lives diárias fazendo um tour pelo evento e contatando diretamente os artesãos. Dessa forma, as pessoas poderão fazer seus pedidos através dos contatos que serão exibidos nas lives”, destacou. (Foto: Paulo Dimas)