As famílias que visitaram o Corredor Cultural neste domingo, dia 4, tiveram uma programação muito divertida. Entre as atividades: praça de alimentação, brinquedos para as crianças e apresentação do espetáculo ‘Chaves– A Festa da Boa Vizinhança’, que foi um sucesso total. Todas estas atividades fizeram parte do ‘Domingo no Parque’, que foi realizado pela ‘Equipe Teimosia’ e contou com apoio da Prefeitura e da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM).

O teatro retratou o dia a dia de Chaves, um menino pobre que passou sua infância em uma pequena vila ao lado de seus amigos Chiquinha, Kiko e Nhonho. Ele, junto com sua turma, cria diversas complicações para os adultos – Seu Madruga, Seu Barriga, Professor Girafales, Dona Florinda e a Bruxa do 71. A apresentação chamou a atenção tanto das crianças quanto dos adultos.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a lição de vida que tem por trás da peça e sua importância para as crianças. “O seriado “Chaves” foi um dos primeiros que eu assisti na minha vida. Através dele, além de vivenciar momentos engraçados, eu aprendi muitas lições e aprendizados que trago até hoje para a minha vida. Acho muito importante que as nossas crianças possam conhecer um pouco mais sobre esta série histórica e rica em cultura”, destacou Bravo, já convidando a população para o próximo dia de espetáculo no município.

“No dia 11/12, teremos um evento recheado como o de hoje e a apresentação da peça ‘A Caixa que Conta e Canta’. Estão todos convidados e será um prazer ver o Corredor Cultural cheio novamente” concluiu Bravo, lembrando que a atração é gratuita.O diretor do ‘Equipe Teimosia’, Danilo Calegari Manzella, elogiou toda a organização do evento e destacou as lições de vida de ‘Chaves’ para as crianças. “O seriado tem 32 anos de transmissão aqui no Brasil e marcou inúmeras gerações. ‘Chaves’ ensinou adultos e crianças sobre a amizade, o perdão, a harmonia e várias outras lições de vida. Estamos utilizando o teatro como fonte de cultura para as pessoas e uma forma divertida para as crianças aprenderem vários ensinamentos”, ressaltou.

A pequena Maria Lúcia, que tem 7 anos de idade e mora no bairro Piteiras, definiu a peça como ‘maravilhosa’. “Nunca vou esquecer o teatro de hoje. Foi tudo muito bom”.

Próxima edição

Na próxima semana, dia 11, o ‘Domingo no Parque’ terá mais uma edição, novamente trazendo brinquedos, praça de alimentação e a apresentação do teatro ‘A Caixa que Conta e Canta’. O evento é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita.