Equipes finalizam montagem de estrutura do Hospital da Criança de VR

As equipes que trabalham na construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, no bairro Retiro, estão concluindo a reforma dos muros laterais e a montagem das vigas metálicas que vão sustentar a construção. O próximo passo será a concretagem da laje dos pavimentos, o que deve ser iniciado em aproximadamente 15 dias.

Já chegaram as madeiras de sustentação e as vigas que irão servir de base para a construção da laje. Os profissionais que atuam na obra também estão realizando montagem e complemento das estruturas, e reforço de cantoneiras. Assim que as estruturas estiverem prontas, as equipes começam a montar a laje que servirá de piso para o segundo andar.

“Acredito que na metade do ano que vem esse sonho já será realidade. Agradeço ao Governo do Estado e ao deputado federal delegado Antonio Furtado pela emenda de bancada, que nos ajudaram a tirar essa obra do papel. Em breve Volta Redonda terá um hospital dedicado a cuidar das nossas crianças”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Mais de R$ 15 milhões em investimento

O Hospital da Criança está sendo erguido ao lado do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro. Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. A fiscalização da obra ficou a cargo da prefeitura, que também entra com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

Inicialmente a unidade funcionará em conjunto com o Hospital Munir Rafful, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação.