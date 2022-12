GMVR retira 75 veículos abandonados das ruas de Volta Redonda

A Unidade de Guarda Comunitária (UGC) retirou das ruas de Volta Redonda 75 veículos em estado de abandono das vias públicas em novembro. Ainda durante o mês, a corporação supervisionou as podas de 294 árvores, beneficiando 69 bairros da cidade. O trabalho foi realizado em conjunto com as associações de moradores, através do WhatsApp, e cidadãos, por meio do 156.

Além dos veículos retirados pelos proprietários após a UGC ter feito contato e informado o prazo para que os mesmos sejam removidos (Decreto 15.601), outros dois automóveis foram levados a locais seguros e cobertos com a ajuda do reboque da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).

Entre os serviços prestados pelas cincos equipes da UGC durante novembro, tiveram destaques também: 110 rondas em bairros e em escolas do município; remoção de dois trailers e de duas bancas de jornais abandonados ao Depósito Público Municipal, após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); 24 desobstruções de calçadas; derrubada de muro em construção, que havia invadido o passeio público; 01 retirada de entulho próximo a bueiro e retirada de um trailer desativado pelo proprietário, para local seguro e coberto.

O comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, inspetor Silvano de Paula, afirmou que “temos tido ótimos resultados com o serviço realizado pelas equipes da UGC, com a melhoria da qualidade de vida da cidade, sem distinção de bairros”, disse.

“Quero parabenizar os profissionais envolvidos, que zelam pelos bairros de cada setor, com envolvimento das associações, através do whatsapp, e cidadãos, por meio do 156. Que continuem denunciando para ajudar e nortear as ações das equipes da Guarda Comunitária”, frisou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.