Guarda Ambiental de BM destrói 90 gaiolas apreendidas em operações

A Guarda Ambiental de Barra Mansa, em parceria com a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), realizou na manhã desta segunda-feira, 05, a destruição de 90 gaiolas de pássaros. As jaulas apreendidas são o resultado das operações feitas ao longo do ano contra o tráfico ilegal de animais silvestres.

Durante 2022, a Guarda Ambiental recebeu 45 denúncias contra apreensão de pássaros silvestres em cativeiro sem autorização. No total, 117 pássaros foram apreendidos e destinados ao Centro de Triagem do Ibama, localizado em Lorena, São Paulo.

As gaiolas ficam retidas até o remanejamento completo dos animais. Em seguida, elas ficam detidas para destruição. A eliminação das jaulas foi possível com a ajuda do rolo compactador fornecido pelo Saae-BM.

O gerente de Fiscalização da SMMADS, Felipe Rodrigues, explica que, ao manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização, há a penalização com multa. “Os animais não constantes em listas oficiais de risco ou ameaçados de extinção são sancionados em R$ 500,00 e em R$ 5.000,00 para aqueles que constam nestas listas”, disse.

Os pássaros em situação irregular podem ser entregues voluntariamente aos órgãos ambientais competentes, como a Guarda Ambiental, com o objetivo de evitar a aplicação das sanções previstas em lei.

Para denúncias ou mais informações junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o contato pode ser feito através do número (24) 2106-3408. (Foto: Paulo Dimas)