Uma loteria dentro do Shopping Pátio Mix, em Resende, foi furtada nesta segunda-feira (5). O shopping fica na Avenida Dorival Marcondes Godoy, no bairro Morada do Castelo.

Segundo a Polícia Militar, um funcionário informou que ao chegar ao local para trabalhar, encontrou um buraco no teto. Segundo ele, dois cofres estavam abertos e foi levada uma quantia ainda desconhecida de dinheiro.

A perícia foi acionada para levantar mais detalhes do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.