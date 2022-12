PM atira 24 vezes e recupera carro roubado em Volta Redonda

Uma mulher de 25 anos foi assaltada e teve o seu carro roubado na noite de domingo (4) no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Um dos suspeitos de ter cometido o crime foi preso logo depois de uma perseguição ao veículo que terminou na Estrada Votorantim. A Polícia Militar atirou 24 vezes até o carro parar.

O carro roubado foi um Hyundai HB20 branco. Os agentes estavam em deslocamento pela BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Água Limpa, quando viram o carro trafegando pela rodovia no sentido contrário.

Os policiais acompanharam o carro e deram ordem de parada, mas o motorista acelerou e começou a perseguição. Os agentes atiraram e, três dos tiros acertaram os dois pneus da frente e um pneu traseiro. O carro parou no acostamento e o motorista fugiu por um matagal, não sendo alcançado.

No entanto, o carona foi rendido e levado para a delegacia. Dentro do carro os policiais encontraram dois celulares, uma touca ninja e uma réplica de pistola. Na unidade policial, o suspeito foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo e foi autuado pelo crime. (Foto: Polícia Militar)