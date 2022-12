Quase 2 kg de drogas são apreendidas pela PM em Barra do Piraí

A Polícia Militar apreendeu na tarde do domingo (3), em Barra do Piraí, 700 pinos de cocaína e 1.096 pedras de crack. O peso total da cocaína apreendida chegou a 1,6 quilo e, o de crack, 264 gramas. Pelos preços constantes nas etiquetas, os entorpecentes apreendidos renderiam aos traficantes um total de R$ 32,6 mil. Um homem foi preso.

A ação policial teve início quando uma equipe da PM teve conhecimento de que um homem tinha acabado de sair de uma boca de fumo na localidade conhecida com “Colômbia”, no bairro Areal, com uma carga de drogas sendo levada no Gol cinza. Os agentes ficaram de prontidão no bairro Muqueca, próximo a um posto de combustíveis. No momento em que viu os policiais, o homem que dirigia o carro jogou fora uma sacola com parte das drogas e tentou fugir, abandonando o veículo.

No entanto, tanto ele quanto o veículo foram encontrados pelos agentes. Dentro do Gol, foi arrecadado o restante dos entorpecentes. O preso tem de 34 anos. Segundo a PM, ele disse que as drogas iriam abastecer bocas de fumo do bairro Caixa D’Água. (Foto: Divulgação)