Rio Claro: homem é baleado nas nádegas

Um homem que não teve a idade informada levou um tiro nas nádegas, na noite do domingo (3) em Rio Claro. Ele foi baleado em um sítio localizado em Passa Três, distrito da cidade. Após de ser atendido em um hospital local, ele foi transferido para o São João Batista, em Volta Redonda.

A policiais militares, a vítima contou que teve uma discussão com a mulher e que saiu para o meio do mato, no sítio onde trabalha, quando foi ferido. Ele disse não ter visto quem atirou.

O homem foi socorrido pelo dono do sítio. O caso foi registrado, inicialmente, como lesão corporal causada por arma de fogo.