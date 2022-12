Defensor público federal Claudio dos Santos deixa DPU de VR

Depois de sete anos, o defensor público federal Claudio Luiz dos Santos deixou a Defensora Pública da União (DPU) de Volta Redonda. Ele foi transferido para a capital. Ao mesmo tempo, o órgão – cuja sede na cidade fica no bairro Aterrado – recebe duas defensoras: Fabiane dos Santos Lugão e Laura Lucia Pereira Ferrarez.

No último sábado (3), numa rede social, o próprio defensor fez o comunicado de sua transferência aos integrantes do grupo de assistidos. “Inicialmente, quero agradecer pelos momentos vivenciados à frente da DPU em Volta Redonda e do auxílio no processo de transformação da unidade”, disse, destacando o diálogo da DPU com a rede de apoio à população em situação de rua, catadores e quilombolas, entre outros. “E muitos de vocês foram imprescindíveis para essas conquistas”, completou.

Natural de São Pedro da Aldeia, filho de pescador e empregada doméstica, Claudio foi o primeiro na família a alcançar a formação superior. Ele ingressou na DPU em dezembro de 2012, trabalhando nas unidades de Santarém e Belém, no Pará, além de Manaus (AM). Na Região Norte atuou na defesa dos povos tradicionais amazônicos diante de grandes empreendimentos, como a Hidrelétrica de Belo Monte.

O defensor público federal chegou em Volta Redonda em outubro de 2015, tendo priorizado sua atuação mais próxima dos grupos sociais em situação vulnerável, como população em situação de rua, catadores e quilombolas. A resultou o projeto “A DPU vai aonde o povo pobre está”, iniciado em 2016.

Com a transferência, representantes de assistidos e instituições se manifestaram, elogiando o trabalho de Claudio dos Santos em Volta Redonda. “Ao termos ciência da remoção ficamos tristes, pois perdemos não só um defensor público atuante nas causas dos mais vulneráveis, perdemos um amigo”, comentou Paulo Marcos Oliveira Sampaio, presidente da Cooperativa Paraíso, de Barra do Piraí.

José Maria da Silva, o Zezinho, da direção do MEP-V (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) destacou Claudio dos Santos como uma pessoa sempre “firme, humano e corajosa”.

– Diálogo institucional garantido e profunda imersão no ambiente popular. Não há trabalho em defesa dos direitos de grupos vulneráveis sem que a escuta qualificada seja a principal ferramenta. Assim foi a passagem do Cláudio na região – comentou o defensor público estadual, João Helvécio de Carvalho, Defensor Público Estadual.

Tailana da Costa, diretora da Cooperativa de Trabalho de Materiais Recicláveis Pinheiral em Ação, também derramou elogios à atuação de Claudio na região. “Venho agradecer todo empenho, esforço, dedicação, serenidade, responsabilidade, coerência e atenção que o Dr. Cláudio Santos sempre teve conosco durante todo o tempo em que ele esteve à frente do projeto ‘A DPU vai aonde o povo pobre está. Uma pessoa incrível”, afirmou. (Foto: Divulgação)