O ex-vereador de Rio Claro Naylon Ângelo da Silva foi baleado em Angra dos Reis na madrugada desta terça-feira (6), data em que completou 38 anos. Morador do distrito de Lídice, Naylon estava na cidade vizinha para participar do Angra Live Fest, na Praia do Anil, evento realizado pela prefeitura e uma boate por conta do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Gravemente ferido, o ex-vereador foi encontrado no chão, por volta das 4h30min, por policiais militares em patrulhamento na Rua Francelino Alves de Lima, próximo à uma passarela na Rio-Santos. Ele foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o registro da Polícia Militar, Naylon afirmou que estava na festa acompanhado de uma mulher que seria ex-companheira de um traficante do Morro da Glória I. Ele acrescentou que só se lembrava de ter sido colocado em um Land Rover branca, sendo levado para o lugar onde foi ferido com um tiro no peito. Ele ainda teria afirmado para os policiais que o traficante teria matado a mulher, o que até o momento desta publicação não havia sido confirmado.

Em uma página em rede social, o ex-vereador postou três fotos no camarote na Praia do Anil: em duas, aparece com mulheres diferentes e, na outra, com um homem, com quem teria seguido para Angra dos Reis. (Foto: Reprodução Facebook)