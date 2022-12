Moto furtada é recuperada pela PM em Valença

A Polícia Militar recuperou na noite de segunda-feira (5), em Valença, a moto de uma mulher que havia sido furtada. O local onde o veículo foi furtado não foi informado, mas a moto foi encontrada na Rua do Barroso, no bairro Barroso.

De acordo com a PM, a vítima relatou que após a moto ser furtada, em frente ao Bramil, ela avistou o ladrão entrando com o veículo sentido bairro Varginha. Em seguida, a guarnição responsável pela localização do veículo recebeu a informação que a moto estava abandonada no bairro Barroso. Os agentes foram ao local e encontraram o veículo. O ladrão não foi encontrado. (Foto: PM/Divulgação)