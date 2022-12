Restos mortais foram encontrados em um campo de instrução do Exército, no distrito de Avelar, em Paty do Alferes. Segundo a polícia, um homem encontrou parte da ossada enquanto tocava alguns bois no local.

Foram achados parte da mandíbula, da arcada dentária e da coluna vertebral sobre o solo, que foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A princípio, segundo a delegacia local, não tem como identificar a ossada. Após a perícia é que será possível confirmar se é humana e o sexo. O caso foi registrado na delegacia de Miguel Pereira, que atende Paty do Alferes, e está sendo investigado.