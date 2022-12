Volta Redonda dispõe de serviço público odontológico completo

A prefeitura de Volta Redonda oferta atendimento público odontológico diferenciado, por meio de seis Clínicas Odontológicas Concentradas (COC) e três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). O serviço passou por reestruturação em 2021 e neste ano o número ficou próximo dos 30 mil procedimentos realizados entre os meses de janeiro e novembro.

De acordo com o coordenador de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, as clínicas e os centros de especialidades odontológicas alcançaram menos de dez mil atendimentos em 2021.

“A reestruturação do serviço permitiu que esse número triplicasse em 2022”, falou, ressaltando que o resultado também se deve ao trabalho das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), na captação dos usuários após o fim das restrições impostas pela Covid-19.

“Outra inovação para este ano foi o início da informatização das unidades. Em breve, todas irão funcionar com prontuário eletrônico. Até agora, as clínicas do Aterrado e do Conforto já passaram pela implantação do novo sistema”, informou Vitor Hugo.

As unidades ficam nos bairros Aterrado, Santo Agostinho, Siderlândia, Jardim Tiradentes, Conforto, Eucaliptal, Vila Brasília, Retiro e Santa Cruz, e contam com cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais.

Entre os procedimentos realizados estão exames clínicos; restaurações de resina, ionômeros e amalgamas; extrações; cirurgias de terceiros molares; aplicação de flúor e selantes; profilaxia, ação preventiva da saúde bucal; tratamento de canal; cirurgias periodontais, de gengiva; e próteses.

O cirurgião dentista Lelio Maciel Junior, da Assessoria Técnica da Divisão de Saúde Bucal da SMS, reforçou que o acesso ao serviço odontológico da prefeitura é referenciado pelas unidades da Atenção Primária em Saúde, com equipes de PSF, que também contam com mais de 40 dentistas.

“As pessoas que residem fora das áreas de abrangência das Equipes de Saúde da Família (ESF) podem procurar diretamente as unidades para marcar o atendimento”, avisou.

A Prefeitura de Volta Redonda também oferece atendimento de emergência 24h no Hospital Doutor Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado.