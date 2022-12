Volta Redonda e Pinheiral registram homicídios

As cidades de Volta Redonda e Pinheiral registraram homicídios durante a noite de segunda-feira (5). Em Pinheiral, Douglas Francisco Natal, o ‘Miquimba’, de 36 anos, foi morto a tiros em um bar na Rua Mário Vieira, no bairro Palmeiras.

Ele morreu no local. Um idoso, de 67 anos, que também estava no local, acabou sendo atingido no pé e foi levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ele não corre risco de morrer. As circunstâncias do crime eram desconhecidas no momento desta publicação.

Já em Volta Redonda, Jairo Gomes de Souza, de 36 anos, foi morto a tiros no bairro Ilha Parque. O crime foi na Rua 5-B Populares contaram aos policiais militares que dois homens encapuzados que estavam em um Fiat Uno desceram do veículo e atiraram contra Jairo. Ele morreu no local.

Os dois crimes foram registrados nas delegacias e estão sendo investigados. Até o momento, ninguém foi preso.