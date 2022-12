Um acidente na manhã desta terça-feira (6), envolvendo ao menos quatro veículos, deixa o trânsito complicado no Viaduto Heitor Leite Franco, que liga os bairros Colina e São João ao Aterrado. Segundo as primeiras informações, não houve feridos.

O trânsito, no entanto, apresentava retenções no momento desta publicação, principalmente no sentido Aterrado. A Guarda Municipal estava no local orientando os motoristas. (Foto: Redes sociais)