Angra: acidente entre moto e carro fere dois na BR-101

Um homem de 44 anos e outro de 45 ficaram feridos em um acidente, na manhã desta quarta-feira (7), em um acidente na BR-101 (Rio-Santos, em Angra dos Reis. Eles estavam em uma motocicleta que foi atingida na traseira por um Toyota Corolla.

O acidente foi no trecho da rodovia no bairro Mombaça. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a moto e o carro seguiam no sentido de Paraty. Os dois homens, também segundo a PRF, sofreram ferimentos leves. Eles foram levados para o Hospital Municipal da Japuíba. O condutor do carro não se machucou.

Em consequência do acidente, o trânsito apresentou lentidão nos dois sentidos, por cerca de meia hora, até a remoção dos veículos. (Foto: PRF)