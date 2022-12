A Polícia Rodoviária Federal recuperou nesta terça-feira (6), em Volta Redonda, uma caminhonete roubada em agosto do ano passado em São Gonçalo. Ostentando placa de São José do Rio Preto (SP) e adesivada com a marca de uma loja de material de construção, a picape chamou a atenção de policiais no bairro Parque do Contorno.

Durante a verificação dos dados, os policiais decidiram inspecionar a picape, encontrando indícios de adulteração de sinais de identificação. Foi constatado que a caminhonete pertence a uma outra loja, do mesmo ramo, sendo o licenciamento real de São Gonçalo.

De acordo com a PRF, o dono da loja alegou que teria herdado o veículo do pai, que teria comprado a caminhonete em Pedra Bonita (MG). Ele foi detido e a ocorrência encaminhada à delegacia de polícia, onde foi feito o registro de receptação de veículo roubado.

Outro – A picape foi o segundo veículo roubado recuperado pela PRF na região em menos de 48 horas. Na tarde do último domingo (4), em Barra Mansa, os agentes descobriram um Hyundai I30 com registro de roubo em julho deste ano, na cidade do Rio de Janeiro.

O carro estava com placa de Votorantim (SP) e era dirigido por um jovem de 23 anos, que estava acompanhado de um casal. O homem que estava como passageiro alegrou ter comprado o carro há cerca de um mês, através de um anúncio no Facebook. O caso também foi registrado como receptação de veículo roubado na delegacia de Barra Mansa. (Foto: PRF)