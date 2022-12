Um homem que ainda não teve a identidade informada foi baleado na manhã desta quarta-feira (7) no bairro Habitat, em Três Rios. Ele chegou a ser levado ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima levou três tiros no peito. Também pelo que foi apurado até agora o assassino se aproximou dele sem chamar a atenção, sacou a arma e atirou, fugindo em seguida. (Foto: Reprodução internet)